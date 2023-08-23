ضبط صاحب مخبز استولى على دقيق مدعم وحاول بيعه في السوق السوداء بطنطا

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية، في ضبط صاحب مخبز بمدينة طنطا، لقيامه بالاستيلاء على 25 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم المخصص له، وبيعه في السوق السوداء دون ترخيص، محققًا أرباحًا غير مشروعة.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بتمكن حملة المفتشين التموينيين ببندر طنطا، من ضبط صاحب المخبز الذي استولى على 25 جوالًا من الدقيق المدعم، وذلك بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وفحص شاشة جرد الأرصدة.

تبين أن صاحب المخبز استغل منصبه للتلاعب في الحصص المخصصة له، حيث قام بالاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء دون الحصول على أي تصريح قانوني لذلك، محققًا أرباحًا غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مديرية التموين بالغربية لمكافحة الفساد والتلاعب في المواد الغذائية المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وأعرب المهندس محمد أبوهاشم، عن عدم تهاون المديرية في التعامل مع أي مخالفات تموينية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان توفير المواد الغذائية المدعمة بأسعار مناسبة للمواطنين.

ويأتي هذا العمل ضمن الجهود المستمرة للمديريات المعنية داخل محافظة الغربية، للحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة التجاوزات والفساد في قطاع التموين، ومن المتوقع أن تستمر مديرية التموين بالغربية في تكثيف جهودها لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنصفة للجميع.