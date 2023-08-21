ضبط 17 تاجرًا يبيعون السجائر بأعلى من قيمتها بالغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من إحباط عدة محاولات تجار غير أمناء في تجارة السجائر، ووفقًا للتقارير نجحت الحملة في ضبط 17 تاجرًا يعملون في مجال بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مراكز مختلفة بالمحافظة.

وقد تبين أن هؤلاء التجار يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية المحددة، حيث تم رصد زيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القطعة الواحدة.

تولى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين في الغربية، قيادة حملة تفتيشية نفذتها فرق الرقابة التموينية التابعة للمديرية، هدفت الحملة إلى مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مختلف مدن المحافظة.

وتمكنت تلك الحملة من ضبط ورصد 17 تاجرًا يمارسون أعمالهم بطرق غير قانونية ويخالفون التسعيرة المقررة.

وفور ضبط التجار المخالفين، تم تحرير محاضر ضبط بالوقائع تفيد بالمخالفات التي تم رصدها. كما تم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 17 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية في محافظة الغربية للحد من التلاعب بالأسعار وتقديم الحماية للمستهلكين. يعد ضبط التجار المخالفين في مجال بيع السجائر بأسعار مبالغ فيها خطوة مهمة لضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة ومنصفة للجميع.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود الرقابية والتفتيشية المكثفة من قبل مديرية التموين في الغربية للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الممارسات غير القانونية في سوق السجائر وغيرها من المنتجات الأساسية.