حملة تموينية على بندر المحلة الكبرى تُسفر عن عدة مخالفات

شكلت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية من مفتشي الرقابة التموينية، للبحث عن المخالفات التموينية، ببندر المحلة الكبرى اليوم السبت، وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات ومضبوطات تهم السلامة الغذائية والتهرب الضريبي.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات محافظ الغربية، وبتوجيهات مشددة من المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية لتشديد الرقابة التموينية على الأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية.

تضمنت نتائج الحملة عدة محاضر لانتهاء صلاحية المنتجات وعدم الالتزام بالقوانين التموينية.

تم ضبط كمية من لحوم المفروم منتهية الصلاحية بلغت 3 كيلوغرامات، بالإضافة إلى كمية من عبوات الدهانات منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط محضر حيازة سجائر أجنبية مستوردة ومهربة من خارج البلاد دون خلاص الضرائب الجمركية، بإجمالي مضبوطات قدره 110 علبة سجائر.

وتم أيضًا ضبط محضر دواجن بدون بيانات، حيث تم ضبط 72 كيلوجرامًا من الدواجن بدون بيانات، وتم تحرير عدة محاضر بسبب بيع بعض المنتجات بأسعار زائدة عن السعر الرسمي، حيث تم ضبط 3 علب كليوبترا.

كما تمت مخالفة 9 تجار بسبب عدم إعلان الأسعار، بالإضافة إلى ضبط اثنين لعدم حملهم شهادة صحية، وتم تقديم جميع المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أنه ستستمر الحملات التموينية والرقابة التموينية وفقًا لتعليمات، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالقوانين والتشدد في تطبيق الرقابة على الأنشطة التجارية والحفاظ على اقتصاد مصر.

وعلى صعيد مواز، شنّت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، حملة مكثفة بمناسبة المولد النبوي الشريف للتحقق من صلاحية الحلويات المتواجدة في الأسواق.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم تشديد الرقابة على الأسواق والمنتجات الغذائية بهدف ضمان صلاحيتها للاستهلاك البشري.

حملة تموين الغربية

حملة تموين الغربية