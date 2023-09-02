السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: العلاقة مع أعضاء الشيوخ والنواب على أفضل ما يرام

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب جميع المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكل القطاعات بنطاق المحافظة.

العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

محافظ الغربية يشهد فعاليات الحوار الوطني حول دور الجمعيات الأهلية في القضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وشهد الدكتور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الذي نظمته المحافظة، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها المحافظة حول القضية السكانية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية.

محافظ الغربية لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار ناقش المحافظ مع النواب جميع المشاكل والطلبات المطروحة طارق رحمي اعضاء مجلس النواب بالغربية

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