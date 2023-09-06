ضبط 65 تاجر سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي في الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 65 تاجر سجائر جملة وقطاعى، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 65 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجري شئونها.

تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات

وفي سياقٍ متصل، تمكنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية، من ضبط كمية من الحلويات منتهية الصلاحية، عبارة عن 2 طن و400 كيلو و43 ألف قطعة حلويات منتهية الصلاحية وعليها أعفان خلال حملة مكبرة للضرب بيد من حديد على تجار الحلويات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

يأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و214 كيلو حلويات مولد عليها أعفان وحشرات حية كالذباب والنمل وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و186 كيلو عين جمل يوجد عليه أعفان وسوس حي وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذلك 43 ألف قطعة حلويات منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

من جهته، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المهمة الأساسية للهيئة الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.