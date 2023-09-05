الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب 8 مخابز استولوا على دقيق مدعم في الغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

أعلنت  مديرية التموين في محافظة الغربية، عن نجاحها في ضبط أصحاب ثمانية مخابز في مدن ومركز زفتي طنطا وقطور وسمنود، بتهمة استيلائهم على 99 جوالًا من الدقيق المدعم وبيعها في السوق السوداء دون حق.

وفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت حملة من مفتشي الرقابة التموينية من ضبط  أصحاب المخابز الثمانية، واستولوا على 99 جوالًا من الدقيق المدعم، حيث يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام، وذلك بعد إجراء جرد دقيق لرصيد المخابز ومراجعة شاشات الجرد الأرصدة.

تم تحويل الدقيق المضبوط ومصادرته كأدلة في القضية، وتم تحرير محاضر بالوقائع للمخابز المخالفة، وقد تم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ومحاكمة المخالفين.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها مديرية التموين في محافظة الغربية لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار والتلاعب في السلع الأساسية. 

وتأتي هذه الحملة في إطار سعي الحكومة للقضاء على ظاهرة السوق السوداء وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

يهدف تدخل مديرية التموين في مثل هذه الحالات إلى حماية الحقوق المادية للمواطنين وضمان توفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في السوق العام. 

كما تعزز هذه الجهود القانونية الرامية إلى تنظيم سوق التموين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان نزاهة العملية التجارية.

 

وتهيب مديرية التموين بالمواطنين بالإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب في السلع الأساسية، وتطمئنهم بأنها ستواصل جهودها لمكافحة كل أشكال الفساد وحماية حقوق المستهلكين في المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنيةعلى السلطات المختصة.

مديرية التموين في محافظة الغربية أصحاب المخابز تحويل الدقيق المضبوط ومصادرته محاربة الاحتكار والتلاعب في السلع الأساسية السوق السوداء

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