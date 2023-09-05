ضبط 465 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطعم شهير في طنطا

نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة تفتيشية ناجحة برفقة هيئة سلامة الغذاء، صباح اليوم الثلاثاء، بإشراف ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا.

وتم ضبط كمية كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مكان تجهيز لأحد المطاعم الشهيرة بمدينة طنطا، وذلك بعد تلقي بلاغات بشأن انتهاكات صحية محتملة.

جاء ذلك وفقًا للتعليمات الصادرة من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تم تكثيف الرقابة على الأسواق العامة لضمان سلامة المواد الغذائية وحماية صحة المواطنين.

وتم توجيه الحملة التفتيشية إلى المطعم المذكور بعد استلام معلومات مؤكدة عن تلاعب في اللحوم والدواجن المستخدمة في تجهيز الوجبات.

وأثناء التفتيش، تم ضبط إجمالي 465 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمتجاوزة تاريخ صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ضد الانتهاكات التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم ، وكيل وزارة تموين الغربية، أن هذه الحملة التفتيشية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات الصحية وحماية المواطنين من تناول الأطعمة غير الصالحة، تعمل مديرية التموين بالغربية وهيئة سلامة الغذاء على سبيل تعزيز التعاون والتنسيق لتكثيف الرقابة وتحسين جودة الأغذية المتاحة في الأسواق.

وأضاف، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، وتعززيادة الثقة في الجودة والسلامة الغذائية في المحافظة، مطالبًا المستهلكين أيضًا أن يكونوا على دراية بحقوقهم وأن يبلغوا السلطات المختصة في حالة وجود شبهات بشأن جودة المنتجات الغذائية التي يتناولونها.

وأعرب المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، عن تأييده الكامل لهذه الحملة التفتيشية وأهميتها في ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين، كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم للحفاظ على سلامة المستهلكين.

وأكمل وكيل الوزارة، وتعد هذه الحملة التفتيشية المشتركة بين مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء خطوة هامة لمكافحة الانتهاكات الصحية والحفاظ على سلامة الأغذية، يتطلب ضمان جودة وسلامة الأغذية تعاوناً وتنسيقاً فعالين بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمؤسسات الرقابية والمستهلكين.

وأكد ، أن هذه الحملات التفتيشية المنتظمة والرقابة الصارمة جزءًا من استراتيجية شاملة لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة الناس، وأن مديرية التموين بالغربية وهيئة سلامة الغذاء مستمرون في متابعة وتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين.

تموين الغربية

تموين الغربية

تموين الغربية

تموين الغربية