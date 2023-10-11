تقلبات في أسعار النفط.. توترات في الشرق الأوسط وأزمة صينية تثير القلق

شهدت أسواق النفط تطورات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث شهدت أسعار النفط انخفاضًا للمرة الثانية على التوالي، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

أسعار النفط اليوم الأربعاء

وتجاهلت الأسعار تلك التوترات واستمرت في الانخفاض نتيجة للمخاوف المتزايدة من احتمالية تراجع الطلب العالمي على النفط الخام، كما ان الضغوطات السائدة على أسعار النفط جاءت نتيجة تفاقم أزمة العقارات داخل الصين، ثاني أكبر مستورد للنفط عالميًا.

وقلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين، ما أدى إلى تأثير سلبي على أسعار النفط.

في تداولات اليوم الأربعاء، شهدت عقود خام برنت الفورية انخفاضًا بنسبة 0.28% لتصل إلى حوالي 87.03 دولارًا للبرميل.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا بنسبة 0.36% لتصل إلى مستوى 85.17 دولارًا للبرميل.

وعلى الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن حالة التخوف السائدة في الأسواق بشأن احتمالية تراجع الطلب العالمي على النفط في المستقبل تسببت في الضغط على أسعار النفط خلال هذه التعاملات، وأعقب ذلك خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بعام 2024 بمقدار 0.1% إلى 2.9%.

وأضافت الضغوطات الهبوطية على أسعار النفط تلك التي نشأت نتيجة تراجع الطلب الصيني على النفط، ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة العقارات داخل الصين، حيث حذرت كونتري جاردن، عملاقة العقارات الصينية، من احتمال تخلفها عن سداد أدوات دين دولية بقيمة 15 مليون دولار، مما أثر سلبًا على أسعار النفط.

إضافة إلى ذلك، أسهم خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2023 و2024 بنسبة انخفاض بلغت 0.2% و0.3% على التوالي، حيث أن هذا الإجراء أدى إلى تأثير سلبي على أسعار النفط أثناء التعاملات.

في هذا السياق، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في موسكو أن روسيا قررت زيادة إمداداتها من النفط الخام إلى المملكة العربية السعودية، وويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث نمت التجارة بينهما بنسبة 20% خلال الشهور السبعة الماضية.