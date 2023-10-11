الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البنتاجون: لا دليل على ضلوع إيران فى هجمات حماس على إسرائيل

البنتاجون
البنتاجون

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه لا دليل لدى بلاده على ضلوع إيران في الهجمات المباغتة والواسعة النطاق التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

 

وأشار وزير الدفاع إلى أن طهران تدعم منذ سنوات حماس التي أطلقت السبت هجمات منسقة برا وبحرا وجوا على إسرائيل.

 

لكنّ أوستن لفت في تصريحات لصحفيين في طائرة عسكرية أمريكية إلى أنه "في هذه الحالة بالتحديد، ليس لدينا أيّ دليل على ضلوع مباشر في التخطيط لهذا الهجوم أو تنفيذه".

 

وخلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى التقييم نفسه، لكنّها لفتت إلى أن هذه المعطيات قد تتغيّر.

 

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح لصحفيين بأن "خبرتنا في هذه الأمور تفيد بأنه من السابق لأوانه استخلاص أيّ استنتاجات نهائية في هذا الشأن".

 

وأضاف "سننظر في معلومات استخبارية إضافية في الأيام والأسابيع المقبلة" لمعرفة "ما إذا كان لدى البعض في النظام الإيراني صورة أوضح" عن العمليات المقرّرة أو "ساهموا في جوانب التخطيط".

 

وأشار أوستن إلى أن إسرائيل "عملت بجد وأوجدت بعض الاستقرار" في أعقاب الهجوم الأولي، وأعادت إرساء الأمن عند الطرف الجنوبي من البلاد حيث حقّقت حماس اختراقا.

 

وتابع قائلا: "تركيزي منصبّ على التأكد من أننا نفعل كلّ ما في وسعنا بأسرع ما يمكن لدعم إسرائيل في دفاعها عن أراضيها السيادية".

وزير الدفاع وزير الدفاع الأميريكي لويد اوستن إسرائيل طهران

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