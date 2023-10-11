البطاطس 15جنيها والبصل 19.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في سوق العبور
شهدت أسعار الخضروات، اليوم الاربعاء، لدى التجار في سوق العبور للجملة، تباين فقد سجل سعر الطماطم بين 4 _8.5 جنيها للكيلو، والبطاطس ما بين 12.5 و15جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل 14-19 جنيها للكيلو وجاءت الأسعار كما يلي.
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء
- سعر الكوسة من 7- 10 جنيهات للكيلو.
- سعر الجزر من 10- 20 جنيهًا للكيلو.
- سعر الفاصوليا من 9-15جنيهًا للكيلو.
- سعر الملوخية من 3.5- 4.5 جنيها للكيلو.
أسعار الباذنجان
- أسعار الباذنجان البلدي من 5.5- 7.5 جنيه للكيلو.
- أسعار الباذنجان الرومي من 2- 3.5 جنيها للكيلو.
- أسعار الباذنجان الأبيض من 3.5- 6 جنيه للكيلو.
- سعر الخيار الصوب من 6- 8 جنيهات للكيلو.
- سعر الخيار البلدي من 3- 7 جنيهات للكيلو.
- سعر البامية من 29- 35 جنيهًا للكيلو.
- سعر القلقاس من 7- 10 جنيهات للكيلو.
أسعار الفلفل
- سعر فلفل رومي «بلدي» من 8- 12 جنيهات للكيلو.
- سعر فلفل رومي "صوب" من 8- 12 جنيهات للكيلو.
- تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 7- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر الفلفل الألوان من 23- 33 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الثوم ما بين 15 - 35 جنيهًا.
- تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
- سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
- سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.
أسعار الزيتون
- سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.
- سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.
- سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.
- سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.
- سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
- تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.
أسعار الكرنب
- سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
- وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
- سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
- سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
- سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
- سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
- سعر الشبت من 90- 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».
- سعر البقدونس من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».
- سعر الجرجير من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة».
- سعر الكسبرة من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».
- بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
- بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».
- بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
- سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».