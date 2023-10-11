الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

البطاطس 15جنيها والبصل 19.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في سوق العبور

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الاربعاء، لدى التجار في سوق العبور للجملة،  تباين فقد سجل سعر الطماطم بين 4 _8.5 جنيها للكيلو، والبطاطس ما بين 12.5 و15جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل 14-19 جنيها للكيلو وجاءت الأسعار كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

  • سعر الكوسة من 7- 10 جنيهات للكيلو.
  • سعر الجزر من 10- 20 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الفاصوليا من 9-15جنيهًا للكيلو.
  • سعر الملوخية من 3.5- 4.5 جنيها للكيلو.

 

 أسعار الباذنجان

  • أسعار الباذنجان البلدي من 5.5- 7.5 جنيه للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الرومي من 2- 3.5 جنيها للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الأبيض من 3.5- 6 جنيه للكيلو.
  • سعر الخيار الصوب من 6- 8 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخيار البلدي من 3- 7 جنيهات للكيلو.
  • سعر البامية من 29- 35 جنيهًا للكيلو.
  • سعر القلقاس من 7- 10 جنيهات للكيلو.

 أسعار الفلفل 

  • سعر فلفل رومي «بلدي» من 8- 12 جنيهات للكيلو.
  • سعر فلفل رومي "صوب" من 8- 12 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 7- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفلفل الألوان من 23- 33 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الثوم ما بين 15 - 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
  • سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
  • سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الزيتون

  • سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.
  • سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.
  • سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.
  • سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.
  • سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
  • تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

 أسعار الكرنب

  • سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
  • وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
  • سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
  • سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
  • سعر الشبت من 90- 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».
  • سعر البقدونس من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».
  • سعر الجرجير من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة».
  • سعر الكسبرة من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».
  • بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
  • سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».

 

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