البطاطس 15جنيها والبصل 19.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الاربعاء، لدى التجار في سوق العبور للجملة، تباين فقد سجل سعر الطماطم بين 4 _8.5 جنيها للكيلو، والبطاطس ما بين 12.5 و15جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل 14-19 جنيها للكيلو وجاءت الأسعار كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

سعر الكوسة من 7- 10 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 10- 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاصوليا من 9-15جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية من 3.5- 4.5 جنيها للكيلو.

أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 5.5- 7.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 2- 3.5 جنيها للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 3.5- 6 جنيه للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 6- 8 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 3- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 29- 35 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 7- 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل

سعر فلفل رومي «بلدي» من 8- 12 جنيهات للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 8- 12 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 7- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 23- 33 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 15 - 35 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الزيتون

سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب