الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بكفر شكر

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض الأسعار بكفر شكر

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لليوم الرابع على التوالي، عددا من السلاسل والمعارض التجارية والهايبر ماركت بمدينة كفر شكر، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ومن بينها دلتا ماركت التابع للشركة العامة لتجارة الجملة لوزارة التموين، وهايبر كازيون وهايبر الدكان بحضور عيد عبدالله وكيل وزارة التموين والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مدينة كفر شكر وعدد من قيادات مديرية التموين بالمديرية.

وقال محافظ القليوبية، إنه يتفقد بشكل يومي السلاسل الغذائية بمدن المحافظة ويتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

وأضاف الهجان أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25 % وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تطبيقها السبت الماضي.

وكلف محافظ القليوبية، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة تعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معًا لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

محافظ القليوبية خفض الأسعار السلع الغذائية منافذ ومعارض جشع التجار

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