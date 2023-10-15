محافظ القليوبية يتابع الالتزام بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من السلاسل التجارية لمتابعة إلتزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المتفق عليها بالمبادرة، حيث وصلت أسعار لتر لبن جهينه إلى ٣٤ جنيها بدلًا من ٤٠ جنيها ووصلت أسعار الأجبان دومتي الـ ٥٠٠ جرام إلى ٣١ جنيها بدلًا من ٣٧ جنيها وأسعار جبنة عبور لاند عبوة الـ ٥٠٠ جرام إلى ٣٠ج بدلًا من ٣٥ جنيها، فيما بدأت أسعار السكر بداية من ٢٤ج:٢٧ج بدلًا من ٣٥جنيها، وسجل كيلو أرز الضحى عبوة الـ ١كيلو إلى ٢٨جنيها بدلًا من ٣٦ جنيها.

فيما بدأت أسعار أنواع الأرز الأخرى إلى ٢٣جنيها، وبدأت أسعار الدقيق الضحى بعبوة الـ ١كيلو إلى ٢٢،٥ جنيه بدلًا من ٣٠جنيها، وبدأت أسعار الزيت الخليط ٤٠ جنيها وكيلو الفول المدمس ٢٠ جنيها والعدس الأصفر والأسود ٣٨ جنيها.

وأكدَّ "محافظ القليوبية" خلال جولته بأن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائيه الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، معلنًا تأكيده بأن المحافظة حريصة علي تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي وتُلبي احتياجات المواطنين.

وشدد "الهجان" على رؤساء المدن والمراكز والأحياء، بإستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظًا على حقوق المواطنين.

وشارك محافظ القليوبية فى الجولة التفقدية داخل عددا من مناطق مدينة شبين القناطر وكيل وزارة التموين بالقليوبية وخالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وعددا من مسئولى مديرية التموين.