الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع الالتزام بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع الإلتزام بتطبيق مبادرة تخفيض السلع

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من السلاسل التجارية لمتابعة إلتزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المتفق عليها بالمبادرة، حيث وصلت أسعار لتر لبن جهينه إلى ٣٤ جنيها بدلًا من ٤٠ جنيها ووصلت أسعار الأجبان دومتي الـ ٥٠٠ جرام إلى ٣١ جنيها بدلًا من ٣٧ جنيها وأسعار جبنة عبور لاند عبوة الـ ٥٠٠ جرام إلى ٣٠ج بدلًا من ٣٥ جنيها، فيما بدأت أسعار السكر بداية من ٢٤ج:٢٧ج بدلًا من ٣٥جنيها، وسجل كيلو أرز الضحى عبوة الـ ١كيلو إلى ٢٨جنيها بدلًا من ٣٦ جنيها.

فيما بدأت أسعار أنواع الأرز الأخرى إلى ٢٣جنيها، وبدأت أسعار الدقيق الضحى بعبوة الـ ١كيلو إلى ٢٢،٥ جنيه بدلًا من ٣٠جنيها، وبدأت أسعار الزيت الخليط ٤٠ جنيها وكيلو الفول المدمس ٢٠ جنيها والعدس الأصفر والأسود ٣٨ جنيها.

وأكدَّ "محافظ القليوبية" خلال جولته بأن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائيه الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، معلنًا تأكيده بأن المحافظة حريصة علي تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي وتُلبي احتياجات المواطنين.

وشدد "الهجان" على رؤساء المدن والمراكز والأحياء،  بإستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التجارية  بشكل يومي والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظًا على حقوق المواطنين.

وشارك محافظ القليوبية فى الجولة التفقدية داخل عددا من مناطق مدينة شبين القناطر وكيل وزارة التموين بالقليوبية وخالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وعددا من مسئولى مديرية التموين.

محافظ القليوبية شبين القناطر خفض الأسعار جولة تفقدية السلع الغذائية

مواد متعلقة

السجن 7 سنوات عقوبة شخص بتهمة خطف طفل وهتك عرضه بالقليوبية

محافظ القليوبية يزور مصابي حادث طريق شبرا - بنها الحر للاطمئنان على حالتهم

فبراير 2024.. إقامة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوى الهمم بجامعة بنها

محافظ القليوبية يتابع اختبارات التعاقد مع 119 مهندسا

محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بمدينة بنها

مشوار 10 سنوات.. أهالى القليوبية: مشروعات الرئيس أحدثت نقلة نوعية فى جميع القطاعات الخدمية

محافظ القليوبية يتابع موقف تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية

بالأرقام.. نتائج انتخابات نقابة الأطباء فى القليوبية

الأكثر قراءة

استئناف تشغيل المياه فى مناطق بجنوب غزة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى: لماذا قُتل السادات ورابين؟ (فيديو)

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا

"طوفان الأقصى".. الجهاد الإسلامى تقصف تحشدات للاحتلال بالصواريخ