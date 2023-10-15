الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بمدينة بنها

 تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية يرافقه محمد مرعي، رئيس مدينة بنها، الحديقة المقامة بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول، أيضًا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا، التى تم إنشاؤها العام الماضي بتكلفة مليون جنيه من الخطة الاستثمارية وتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة وإقامة برجولات خشبية؛ لتكون متنفسًا للمواطنين بالإضافة إلى إقامة دورات مياه.

 ووجه المحافظ، بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد محافظ القليوبية مدخل بنها القبلي "طريق طابا"، الذي تم تطويره ورصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه وأصبح مدخلًا حضاريًا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد كما وجه المحافظ بدهان البلدورات بالكامل والتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات التي تقف على جانبي الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.


وخلال الجولة وجه الهجان، بحصر جميع قطع الأراضي التي تم تبويرها على الطريق الزراعي ورفع منسوبها بالرتش والمخلفات تمهيدا لاستخدامها في إنشطة تجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها وإلزامهم برفع تراكمات الرتش الموجودة بها وإعادة زراعتها مرة أخرى، مشددا أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء جديدة على الأرض الزراعية وسيتم التعامل بشدة في هذا الملف لتحقيق الردع العام ومنع المخالفات.

 

محافظ القليوبية مدينة بنها تطوير وتجميل مساكن طابا عبدالحميد الهجان

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