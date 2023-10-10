محافظ القليوبية يوقف أعمال بناء مخالف خلال جولة مفاجئة بمدينة بنها

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مواصلة رصد كل أشكال التعديات المخالفة بكل مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًا بأي تعديات جديدة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون، والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أوالأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة، التى أسفرت عن وقف أعمال بناء مخالف بإحدى العمارات بالدور السابع علوي على مساحة ٢٠٠ متر بمنطقة الفلل، بعد أن أصدر تعليماته بوقف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والمعدات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذًا للقانون، تماشيًا مع خطة الدولة لمنع كل الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظًا على مقدرات الأجيال القادمة.

محافظ القليوبية يوجه بالمرور الميداني لرصد مخالفات وتعديات البناء

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية، بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات، وإزالتها فورًا، مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعديين.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي، رئيس مركز ومدينة بنها، والعقيد ياسر عبدالواحد، مأمور قسم بنها ثان، ومسئولي الإدارة الهندسية والتنظيم والإشغالات بمجلس مدينة بنها، وعدد من أفراد الأجهزة الأمنية والتنفيذية.