سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 فى مصر

سعر سبيكة الذهب 50 جراما، اليوم الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 فى مصر من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تخص الموضوع.

سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 سعر 136.250 جنيها وهو ما يوازى 4.356.5 دولار

تعرف على أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023:

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 2.725 جنيها 87.13 دولار

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 6.812.5 جنيها 217.825 دولار

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 13.625 جنيها 435.65 دولار

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 27.250 جنيها 871.3 دولار

سعر سبيكة الذهب 20 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 54.500 جنيها 1.742.6 دولار

سعر سبيكة الذهب 30 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام 84.747.5 جنيها 2.709.743 دولار

سعر سبيكة الذهب 50 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 136.250 جنيها 4.356.5 دولار

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 272.500 جنيها 8.713 دولار

سبيكة الذهب نصف كيلو 500 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام 1.362.500 جنيها 43.565 دولار

وعلى صعيد متصل تراجع أسعار الذهب في مصر الآن، وانخفض بقيمة 20 جنيهاً في سعر الذهب عيار 21، الذي سجل نحو 2345 جنيها للبيع، و2320 جنيها للشراء.

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر بـ 2680 جنيه للبيع، و2651.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

حقق سعر الذهب عيار 22 في مصر بـ 2456.75 جنيها للبيع، و2430.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

جاء سعر الذهب عيار 18 في مصر بـ 2010 جنيه للبيع، و1988.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر بـ 1563.25 جنيه للبيع، و1546.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 في مصر بـ 1340 جنيهًا للبيع، و1325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 في مصر بـ 1005 جنيه للبيع، و994.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر بـ 18760 جنيهًا للبيع، و18560 جنيهًا للشراء.