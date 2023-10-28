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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بداية التعاملات| سعر الذهب اليوم السبت 28-10-2023

الذهب
الذهب

سعر الذهب يشهد حالة كبيرة من التذبذب في الأيام الأخيرة، في بداية التعاملات من الممكن أن يشهد انخفاضًا وفي منتصفه التداول ينخفض ويشهد صعودًا مع ختام التعاملات أو العكس، والتغير السريع يرجع لما تشهده البورصات العالمية والمحلية من توتر وتغير ملحوظ بسبب الحرب على غزة والتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا اليوم في مصر صباح يوم السبت 28 أكتوبر 2023، نتيجة زيادة حركة البيع، وشهد سعر الدولار انخفاضًا في السوق السوداء، في حين استقر سعر الأوقية في بورصة المعادن العالمية أمس الجمعة التي تسجل نهاية التداولات الأسبوعي في البورصة العالمية.

سجل المعدن الأصفر خسائر جديدة بقيمة 20 جنيهًا في التعاملات الصباحية، حيث تحول من الارتفاع إلى الانخفاض، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا حوالي 2565 جنيهًا، مقارنة بسعره الصباحي الذي بلغ 2585 جنيهًا بدون احتساب التكاليف المصنعية والتي تختلف حسب عيار الذهب.

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سعر سبيكة الذهب 10 جرامات فى الأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 

وفيما يلي يقدم موقع الدستور أخر التحديثات الآنية بشأن سعر المعدن الأصفر وإليكم سعره:

سعر جرام الذهب عيار 24  في بداية التعاملات الصباحية 

. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضًا ملحوظًا صباح اليوم في مصر، حيث بلغ 2931 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر بسبب جودته العالية ووجوده في في معظم أنواع السبائك.

- سعر جرام المعدن الأصفر عيار 21 

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا متذبذبًا اليوم، على الرغم من ارتفاعه في التعاملات أمس، حيث بلغ 2565 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا ويحتل الكثير من الجنيهات والعملات الذهبية.

 اقرأ ايضًا: سعر الذهب لحظيًا عبر الدستور

- سعر جرام الذهب عيار 18.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا صباح اليوم، حيث بلغ أدنى سعر في مصر وهو 2200 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا في المنطقة الساحلية.

سعر جنيه الذهب (وزن 8 جرام) 

تكبد سعر جنيه الذهب خسائر بقيمة 160 جنيهًا ليصل إلى حوالي 20520 جنيهًا، وزن الجنيه يصل إلى 8 جرامات من عيار 21 وهو من أكثر العملات الذهبية شراءً في مصر للزينة والإدخار.

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أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023

الذهب بداية تعاملات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 أسعار الذهب - سعر جرام المعدن الأصفر عيار 21 جرام الذهب عيار 24 المعدن الأصفر

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