أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية التي تحصد نسب مشاهدة عالية لرغبة الملايين في متابعة أسعار المعدن النفيس والذي يشهد ارتفاعات كبيرة بسبب الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط بسبب الاجتياح البري لقطاع غزة.

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023

تشهد أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 تحركات مستمرة في ظل الأوضاع الرهنة في قطاع غزة عقب الاجتياح الاسرئيلي البري حيث تحرك الجرام في عيار 24 المستخدم في صناعة السبائك ليصل إلى مستوى 2983 جنيه للجرام الواحد حيث جاءت الأسعار كما يلي في محلات الصاغة المصرية:-

سعر السبيكة وزن 1 جرام بدون مصعينة بلغ نحو 2989 جنيه.

سعر السبيكة وزن 2.5 جرام بدون مصعينة بلغ نحو 7457 جنيه.

سعر السبيكة وزن 5 جرام بدون مصعينة بلغ نحو 14915 جنيه.

سعر السبيكة وزن 10 جرام بدون مصعينة بلغ نحو 29830 جنيه.

سعر السبيكة وزن 20 جرام بدون مصعينة بلغ نحو 59660 جنيه.

أسعار أونصة الذهب وصلت إلى ما يلي:-

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام بدون مصعينة بلغ نحو 92771 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 50 جرام بدون مصعينة بلغ نحو 149150 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 100 جرام بدون مصعينة بلغ نحو 298300 جنيه.

أسعار البيع والشراء لعيار 21

سجل جرام الذهب من عيار 21

البيع 2585 جنيه.

الشراء 2560 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18

البيع 2215.75 جنيه.

الشراء 2194.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 14

البيع 1723.25 جنيه.

الشراء 1706.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 12

البيع 1477 جنيه.

الشراء 1462.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 9

البيع 1107.75 جنيه.

الشراء 1097.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب

البيع 20680 جنيه.

الشراء 20480 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.