أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 28-10-2023 فى محلات الصاغة

تحظى أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-10-2023 في محلات الصاغة على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات، وذلك بسبب التوتر في الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث شهدت الأسعار انخفاضا طفيفا في الصاغة، فيما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية على الرغم من صدور بيانات اقتصادية محفزة للفيدرالي على الاستمرار في تطبيق سياسته المتشددة.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-10-2023 في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-10-2023 في محلات الصاغة بنحو 50 جنيها، بينما ارتفعت أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 10 دولارات، بالرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية الدولار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2540 جنيه وبلغت سعر الأوقية نحو 1985 دولارا.

جاءت أسباب تراجع أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة بسبب قرار البنك المركزي بفتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأى عميل دون الحاجة لتقديم اي مستندات وذلك للحد من الطلب على الدولار، بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي.

وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة بدون مصنعية:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2902.75 جنيه.

الشراء 2874.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 17.25 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 2661 جنيه.

الشراء 2634.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 15.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 2540 جنيها.

الشراء 2515 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 15 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2177.25 جنيه.

الشراء 2155.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 12.75 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1693.25 جنيه.

الشراء 1676.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1451.5 جنيه.

الشراء 1437.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1088.5 جنيه.

الشراء 1077.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.5 نقطة.



سجل سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 20320 جنيها.

الشراء 20120 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 120 نقطة.



سجل سعر اونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1988$.

الشراء 1987$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.