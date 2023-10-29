الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

الذهب
الذهب

نقدم للمواطنين والشباب المقبلين على الزواج وغيرهم سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، حيث شهد سعر الذهب حالة من الارتفاع المستمر داخل محلات الصاغة، بعدما حقق انخفاضًا طفيفًا في تعاملات أمس.

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 2580 جنيه للبيع، و2560 جنيه للشراء، بينما ثبت سعر الجنيه الذهب في مصر عند 20640 جنيه للبيع، و20480 جنيه للشراء.

وفي السطور التالية نستعرض لكم كل ما يخص أسعار الذهب والجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 2948.5 جنيه للبيع، و 2925.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم نحو 2702.75 جنيه للبيع، و 2682 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم نحو 2580 جنيه للبيع، و 2560 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 الآن 

وعن الذهب عيار 18 بلغ سعره صباح اليوم الأحد قيمة 2211.5 جنيه للبيع، و 2194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر والعملات الذهبية في آخر تحديث

سعر الذهب عيار 14 الآن 

وصل سعر الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة إلى مستوى 1720 جنيها للبيع، و 1706.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 النهارده

بينما حقق سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 1474.25 جنيه للبيع، و 1462.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 النهارده 
 

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم قيمة 1105.75 جنيه للبيع، و1097.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 
 

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عند مستوى 20640 جنيه للبيع، و20480 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

 
واستقرت سعر أوقية الذهب اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر عند مستوى 2007 دولارا للبيع، و2005 دولارا للشراء.

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