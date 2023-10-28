سعر الذهب اليوم في مصر والعملات الذهبية في آخر تحديث

سعر الذهب اليوم في مصر يشهد ارتفاعات وانخفاضات طوال المعاملات الصباحية والمسائية تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات في الجرام الواحد بعد أن شهد قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية متخطيا حاجز 2500 جنيه في الجرام، ثم قفزة جديدة تجعل سعر الذهب على مشارف الـ 2600 جنيه وهي أسعار لم يصل لها سعر الذهب منذ شهر مارس الماضي، وتشهد التوقعات التي تخص سعر الذهب اليوم في مصر خلال الفترة المقبلة المزيد من الارتفاعات بالتزامن مع عدم استقرار الأجواء في المنطقة وخصوصا مع بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر الذهب اليوم في مصر للعيارات الثلاثة عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 وكذلك أيضا للسبائك والعملات الذهبية وإليكم أسعار كلا منهم بشكل مفصل.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 في آخر تحديث له اليوم إلى 2211 جنيها للجرام الواحد بدون أضافة سعر المصنعية حيث يتوفر من هذا النوع الحلي والمشغولات الذهبية المختلفة وهو أرخص العيارات الذهبية نظرا لنقص نسبة الذهب فيه بالمقارنة مع عيار 24 وعيار 21.

سعر الذهب اليوم عيار 21

أما سعر الذهب عيار 21 فوصل في آخر تحديث له إلى 2580 جنيها للجرام الواحد بدون أضافه سعر المصنعية فكان خلال معاملات اليوم الصباحية يتراوح ما بين 2575 إلى 2585 ويعد هذا النوع من العيارات هو الأكثر تداولًا والذي يحدد عليه سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 فوصل اليوم إلى 1949 جنيها للجرام الواحد بدون أضافه سعر المصنعية ويتوفر من هذا النوع السبائك الذهبية باختلاف أوزانها ويعتبر الأنقى من بين عيارات الذهب الثلاث الـ 18 والـ 21.

سعر جنيه الذهب اليوم

وتخطى سعر جنيه الذهب اليوم حاجز الـ 20640 جنيها وهو بوزن 8 جرامات ويتوافر منه الربع جنيه والنصف جنيه والخمسة جنيهات.

سعر الذهب عالميًا

أما سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية فوصل اليوم إلى 2006 دولارات للأونصة الواحدة.