سعر سبيكة الذهب 10 جرام.. وعيار 21 في سوق الصاغة

سجلت سعر سبيكة الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأحد مع الارتفاعات المستمرة التي تسجلها أسعار الذهب في سوق الصاغة، والتي أرجعها الخبراء إلى الأحداث الجارية في غزة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام والذهب عيار 21.

سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام

سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام btc بي تي سي : 32140 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 31550 جنيه

سبيكة 10 جرام Swiss Gold : 33155 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرام عيار 999.9 : 32035 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرام فاين جولد : 31925 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من الجلّا ALGALLA وزن 10 جرام : 32035 جنيه

سعر الذهب عيار 21

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري 5 جنيهات، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب، وجاء سعر الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية كالتالي:

الذهب عيار 24 : بيع 2،926 جنيه، وللشراء 2،949 جنيه.

الذهب عيار 22 : بيع 2،682 جنيه، وللشراء 2،703 جنيه.

الذهب عيار 21 : بيع 2،560 جنيه، وللشراء 2،580 جنيه.

الذهب عيار 18 : بيع 2،194 جنيه، وللشراء 2،211 جنيه.

الذهب عيار 14 : بيع 1،707 جنيه، وللشراء 1،720 جنيه.

الذهب عيار 12 : بيع 1،463 جنيه، وللشراء 1،474 جنيه.

الاونصة: بيع 90،990 جنيه، وللشراء 91،701 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 20،480 جنيه، وللشراء 20،640 جنيه.

الكيلو: بيع 2،925،714 جنيه، وللشراء 2،948،571 جنيه.