الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر سبيكة الذهب 10 جرام.. وعيار 21 في سوق الصاغة

الذهب
الذهب

سجلت سعر سبيكة الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأحد مع الارتفاعات المستمرة التي تسجلها أسعار الذهب في سوق الصاغة، والتي أرجعها الخبراء إلى الأحداث الجارية في غزة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام والذهب عيار 21. 

سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام

  • سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام btc بي تي سي : 32140 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 31550 جنيه
  • سبيكة 10 جرام Swiss Gold : 33155 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرام عيار 999.9 : 32035 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرام فاين جولد : 31925 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 من الجلّا ALGALLA  وزن 10 جرام : 32035 جنيه

سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21 وسعر الذهب العالمي

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 21 

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري 5 جنيهات، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب، وجاء سعر الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية  كالتالي:

  • الذهب عيار 24   :  بيع 2،926 جنيه، وللشراء 2،949 جنيه.
  • الذهب عيار 22   :   بيع 2،682 جنيه، وللشراء 2،703 جنيه.
  • الذهب عيار 21   :   بيع 2،560 جنيه، وللشراء 2،580 جنيه.
  • الذهب عيار 18  :     بيع 2،194 جنيه، وللشراء 2،211 جنيه.
  • الذهب عيار 14  :  بيع 1،707 جنيه، وللشراء 1،720 جنيه.
  • الذهب عيار 12  :    بيع 1،463 جنيه، وللشراء 1،474 جنيه.
  • الاونصة: بيع 90،990 جنيه، وللشراء 91،701 جنيه.
  • الجنيه الذهب: بيع 20،480 جنيه، وللشراء 20،640 جنيه.
  • الكيلو: بيع 2،925،714 جنيه، وللشراء 2،948،571 جنيه.

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