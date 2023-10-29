الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في الصاغة المصرية

أسعار سبائك الذهب
أسعار سبائك الذهب

يتابع الملايين من المواطنين أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 من خلال موقع الدستور والذي يقدم نشرة خدمية يومية في مختلف المجالات حيث تشهد أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية بسبب تصاعد الأحداث في قطاع غزة والاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 عدة ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة وذلك بفعل ارتفاع سعر جرام الذهب من عيار 24 والذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية لذلك ينعكس على أوزانها المختلفة وهى كما يلي:-

  • سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 1 جرام بدون مصنعية نحو 2983 جنيه.
  • سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 2.5 جرام بدون مصنعية نحو 7457 جنيه.
  • سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 5 جرام بدون مصنعية نحو 14915 جنيه.
  • سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 10 جرام بدون مصنعية نحو 29830 جنيه.
  • سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 20 جرام بدون مصنعية نحو 59660 جنيه.

سعر الذهب فى مصر للبيع والشراء اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

بداية التعاملات| سعر الذهب اليوم السبت 28-10-2023

أسعار اونصة الذهب فى الصاغة المصرية 

  • سجل سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام بدون مصنعية نحو 92771 جنيه.
  • سجل سعر أونصة الذهب وزن 50 جرام بدون مصنعية نحو 149150 جنيه.
  • سجل سعر أونصة الذهب وزن 100 جرام بدون مصنعية نحو 298300 جنيه.

وترتبط أسعار المعدن النفيس (الذهب) ارتباطا وثيقا بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة حاليا في قطاع غزة والأحداث المتصاعدة في قطاع غزة على مدار الـ 20 يوم الماضية.

txt

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 28-10-2023 فى محلات الصاغة

txt

عيار 21 يسجل ارتفاع قياسى.. سعر الذهب فى مصر 27-10-2023

أسعار جرام الذهب بمختلف الأعيرة في الصاغة المصرية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 

  • البيع 2948.5 جنيه.
  • الشراء 2925.75 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 

  • البيع 2702.75 جنيه.
  • الشراء 2682 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 

  • البيع 2580 جنيه.
  • الشراء 2560 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 

  • البيع 2211.5 جنيه.
  • الشراء 2194.25 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 28-10-2023 فى محلات الصاغة

انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 بالدولار

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 

  • البيع 1720 جنيه.
  • الشراء 1706.75 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جنيه الذهب 

  • البيع 20640 جنيه.
  • الشراء 20480 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

اقرأ أيضا 

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

أسعار سبائك الذهب اليوم اسعار سبائك الذهب سبائك الذهب الذهب السبائك الذهبية سعر جرام الذهب

مواد متعلقة

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الإفريقي

أسماء بنات جديدة 2024.. أسماء الأولاد من القرآن والسنة

عتبات البهجة والحشاشين.. خريطة مسلسلات رمضان 2024 

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف السادس الابتدائي 2023

خريطة قطاع غزة.. والخريطة الكاملة لفلسطين قبل 1948

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الحلقة الـ 11

الأكثر قراءة

كيف ساهمت "الخطوط الحمراء" للرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى؟

جندى إسرائيلى شارك فى اجتياح غزة يفضح قادة جيش الاحتلال: لا تصدقوهم

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

تشكيل الأهلى.. صلاح محسن ورضا سليم وتاو يقودون الهجوم أمام صن داونز

البطوطي: معدل الحجوزات بالشرق الأوسط شهد انحساراً.. والإلغاءات 100% في 4 دول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى للمبعوث الأمريكى: نحذر من تداعيات العملية البرية الإسرائيلية لغزة

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين