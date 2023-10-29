أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في الصاغة المصرية

يتابع الملايين من المواطنين أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 من خلال موقع الدستور والذي يقدم نشرة خدمية يومية في مختلف المجالات حيث تشهد أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية بسبب تصاعد الأحداث في قطاع غزة والاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 عدة ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة وذلك بفعل ارتفاع سعر جرام الذهب من عيار 24 والذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية لذلك ينعكس على أوزانها المختلفة وهى كما يلي:-

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 1 جرام بدون مصنعية نحو 2983 جنيه.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 2.5 جرام بدون مصنعية نحو 7457 جنيه.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 5 جرام بدون مصنعية نحو 14915 جنيه.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 10 جرام بدون مصنعية نحو 29830 جنيه.

سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 20 جرام بدون مصنعية نحو 59660 جنيه.

أسعار اونصة الذهب فى الصاغة المصرية

سجل سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام بدون مصنعية نحو 92771 جنيه.

سجل سعر أونصة الذهب وزن 50 جرام بدون مصنعية نحو 149150 جنيه.

سجل سعر أونصة الذهب وزن 100 جرام بدون مصنعية نحو 298300 جنيه.

وترتبط أسعار المعدن النفيس (الذهب) ارتباطا وثيقا بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة حاليا في قطاع غزة والأحداث المتصاعدة في قطاع غزة على مدار الـ 20 يوم الماضية.

أسعار جرام الذهب بمختلف الأعيرة في الصاغة المصرية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24

البيع 2948.5 جنيه.

الشراء 2925.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22

البيع 2702.75 جنيه.

الشراء 2682 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21

البيع 2580 جنيه.

الشراء 2560 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18

البيع 2211.5 جنيه.

الشراء 2194.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14

البيع 1720 جنيه.

الشراء 1706.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جنيه الذهب

البيع 20640 جنيه.

الشراء 20480 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

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