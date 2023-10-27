انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 بالدولار

تتجه أسعار الذهب لتحقيق محليًا وعالميًا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي يوم الجمعة، حيث يؤدي الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات الجيوسياسية إلى زيادة إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن، على الرغم من استمرار أسعار الفائدة الأمريكية في الارتفاع لفترة أطول.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 بالدولار

في مساء اليوم، الجمعة 27 أكتوبر 2023، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1986.76 دولار للأوقية، بينما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1996.80 دولار.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

ووأخذت أسعار الذهب في الارتفاع منذ 21 يومًا تأثرًا بالحرب في غزة وسيظل يزداد طالما أن هناك خطر التصعيد.

وقد ارتفع سعر الذهب بنحو 9 % بسبب اختيار المستثمرين والمواطنين له كملاذ آمن من تداعيات الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، فإن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية حالت دون ارتفاع سعر الذهب فوق حاجز الألفي دولار، والذي تم تجاوزه آخر مرة في مايو.

أسعار الذهب في مصر اليوم 27 أكتوبر 2023

وفي ختام تعاملات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 سجل الذهب انخفاضًا في سعره، حيث تراجع سعر الجرام بمقدار 25 جنيهًا في منتصف التعاملات، وهذا يأتي بعد انخفاض سعر الذهب بمقدار 100 جنيه خلال تعاملات الخميس.

سعر الذهب في مصر اليوم

وقد وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 1667 جنيهًا للجرام، في حين انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2143 جنيهًا للجرام الأكثر استخدامًت في المشغولات الذهبية، وسعر الذهب عيار 21 إلى 2500 جنيه للجرام الأكثر شراءً في مصر، وأخيرًا تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2857 جنيهًا للجرام وهو الأكثر استخدامًا في السبائك.

سعر الجنية الذهب (8 جرام) اليوم الجمعة

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 20000 جنيهًا، ولا يزال هذا السعر قابلًا للتغيير من تاجر لآخر.

سعر سبائك الذهب اليوم الجمعة

سجلت السبائك بأوز تراجع طفيف في جميع الأوزان في سوق الصاغة خلال منتصف التعاملات، على الرغم من استقرار أسعار الذهب عيار 24 في مصر عند مستوى 2869 جنيها، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14214 جنيهًا.