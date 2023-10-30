الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

اسعار الذهب
اسعار الذهب

ننشر لكم سعر الذهب اليوم الاثنين 30-10-2023 في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، حيث ارتفاعًا الأسعار خلال التعاملات، وذلك وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة، ويبحث الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أسعار الذهب بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 
 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2931.5 جنيه للبيع، و2902.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 
 

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين بقيمة 2687.25 جنيه للبيع، و2661 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في مصر نحو 2565 جنيها للبيع، و 2540 جنيها للشراء.

قرار وزارى بحظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة

سعر الذهب عيار 18 اليوم 
 

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن نحو 2198.5 جنيه للبيع، و2177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 
 

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين بقيمة 1710 جنيه للبيع، و1693.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 
 

سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين بقيمة 1465.75 جنيه للبيع، و1451.5 جنيه للشراء.

الجرام عيار 9 النهاردة 
 

سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين بقيمة 1099.25 جنيه للبيع، و 1088.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الذهب عيار 24: 2931.5 جنيه للبيع، و2902.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21: 2565 جنيه للبيع، و2540 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 18: 2198.5 جنيه للبيع، و2177.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14: 1710 جنيه للبيع، و1693.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12: 1465.75 جنيه للبيع، و1451.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9: 1099.25 جنيه للبيع، و1088.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين بقيمة 20520 جنيه للبيع، و20320 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب في مصر
 

سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين بقيمة 1994 جنيه للبيع، و1993 جنيه للشراء.

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