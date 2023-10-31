تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر وسعر السبيكة عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تراجعًا طفيفًا، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- تراجع بنحو 5 جنيهات فقط في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، كما تراجعت باقي أعيرة الذهب.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث سعر الذهب اليوم في مصر والسبيكة عيار 21.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم عيار 24: بيع 2،920 جنيه، وللشراء 2،943جنيه.

الذهب عيار 22: بيع 2،677 جنيه، وللشراء 2،698 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21: بيع 2،555 جنيه، وللشراء 2،575 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18: بيع 2،190 جنيه، وللشراء 2،207 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1،703 جنيه، وللشراء 1،717 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1،460 جنيه، وللشراء 1،471 جنيه.

الاونصة: بيع 90،812 جنيه، وللشراء 91،523 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 20،440 جنيه، وللشراء 20،600 جنيه.

الكيلو: بيع 2،920،000 جنيه، وللشراء 2،942،857 جنيه.

الذهب لازوردي عيار كام؟

الذهب اللازوردي هي شركة عالمية متخصصة في صناعة الحلي الذهبية من الذهب عيار 21 والذهب عيار 18، وتنتج لازوردي 3000 نموذجًا مختلفًا من المجوهرات سنويًا.

وتختلف مصنعية الذهب اللازوردي عن باقي الشركات حيث ترتفع قليلًا وتبلغ مصنعية الذهب اللازوردي بين150 وحتى 200 جنيه مصري للجرام الواحد.

كم سعر سبيكة الذهب عيار 24 في مصر؟

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤: 367430 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB وزن 100 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 314875 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 7875 جنيه.

اونصة / سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 98120 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 50 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 157745 جنيه.