أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في بورصة المعادن

تعد الفضة من المعادن الثمينة والتي تشتهر بقيمتها واستخدامتها المتعددة وتعتبر الأسعار المتغيرة للفضة موضوعًا مها لدي الكثير من المهتمين بأسعار الفضة، فقد يلعب العرض والطلب جزء كبير في أسعار الفضة.

اسعار الفضة اليوم في مصر

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن بالجنيه المصري مقابل السعر العالمي.

جرام فضة نقي عيار 99.9

بلغت أسعار الفضة جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 22.90 جنيها في بورصة المعادن مقابل سعر جرام الفضة بالدولار والتي بلغت 0.74 دولار.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

بلغ سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 21.94 جنيها في بورصة المعادن مقابل سعر جرام الفضة بالدولار والتي بلغت 0.71 دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

بلغ سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 21.18جنيها في بورصة المعادن مقابل سعر جرام الفضة بالدولار والتي بلغت 0.69 دولار.

جرام فضة عيار 916

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 20.98 جنيها في بورصة المعادن مقابل سعر جرام الفضة بالدولار والتي بلغت 0.68 دولار.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

بلغ سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 20.04جنيها في بورصة المعادن مقابل سعر جرام الفضة بالدولار والتي بلغت 0.65 دولار.

جرام الفضة عيار 800

بلغ سعر جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 18.32جنيها في بورصة المعادن مقابل سعر جرام الفضة بالدولار والتي بلغت 0.59 دولار.

جرام الفضة عيار 750

بلغ سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 17.17جنيها في بورصة المعادن مقابل سعر جرام الفضة بالدولار والتي بلغت 0.56 دولار.

جرام الفضة عيار 750

بلغ سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 13.40جنيها في بورصة المعادن مقابل سعر جرام الفضة بالدولار والتي بلغت 0.43 دولار.