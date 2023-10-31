الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 /10/ 2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

مع اقتراب ميعاد سفر المواطنين إلى الخارج شغل أذهان الالآف من المسافرين معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/10/2023 في البنوك المصرية، بوجود حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه المصري، ببداية تعاملات اليوم في داخل البنوك العاملة بمصر، وذلك في حين ارتفع سعره بالسوق السوداء، وتكون مقارنة بأسعاره بتعاملات أمس.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/ 10 /2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

 

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

 

وجاء سعر الدولار مقابل سعر الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء بـ30.83 جنيه للشراء، ومبلغ 30.96 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء امام سعر الجنيه بالبنك الأهلي المصري مبلغ 30.75 جنيه للشراء، وقيمة 30.85 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر  ببنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، ومبلغ 30.85 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر العملة الإمريكية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك فيصل الإسلامي سجل مبلغ 30.85 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

 

حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر مقابل أسعار الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو مبلغ 30.85 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

 

وإما عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ قيمة 30.90 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

 

وحقق اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر سعر الدولار أمام سعر الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو مبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الاستعلام

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

مقابل الجنيه المصرى.. سعر الدولار اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى البنوك

بدء محاكمة نصاب العملات الأجنبية في عابدين

اقرأ أيضا:

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات الأسبوعية

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك قناة السويس مبلغ 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر قيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم البنوك المصرية الدولار الدولار اليوم أسعار الدولار

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 فى البنوك المصرية

اليوم .. استكمال نظر قضية "نصاب العملات الأجنبية" فى عابدين

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 30 سنة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة