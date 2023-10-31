سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 /10/ 2023 فى البنوك المصرية

مع اقتراب ميعاد سفر المواطنين إلى الخارج شغل أذهان الالآف من المسافرين معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/10/2023 في البنوك المصرية، بوجود حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه المصري، ببداية تعاملات اليوم في داخل البنوك العاملة بمصر، وذلك في حين ارتفع سعره بالسوق السوداء، وتكون مقارنة بأسعاره بتعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/ 10 /2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

وجاء سعر الدولار مقابل سعر الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء بـ30.83 جنيه للشراء، ومبلغ 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء امام سعر الجنيه بالبنك الأهلي المصري مبلغ 30.75 جنيه للشراء، وقيمة 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر ببنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، ومبلغ 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الإمريكية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك فيصل الإسلامي سجل مبلغ 30.85 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر مقابل أسعار الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو مبلغ 30.85 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

وإما عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ قيمة 30.90 جنيه للشراء، ومبلغ 30.95 جنيه للبيع.

وحقق اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر سعر الدولار أمام سعر الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو مبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك قناة السويس مبلغ 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر قيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.