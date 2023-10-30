التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الاستعلام

قبل التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي نوضح أن “تكافل وكرامة” هو برنامج تحويلات نقدية مشروطة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عام 2015، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتحسين مستوى معيشتها.

ويستهدف “تكافل وكرامة” الأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية، مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة، والأرامل والمطلقات، والأسر التي لديها أطفال صغار.

وتدور اغلب التساؤلات حول برنامج تكافل وكرامة والتي نجيب عنها من خلال هذا التقرير وهي كالتالي:

كيف يتم التقديم على تكافل وكرامه؟

كيف اسجل في تكافل وكرامه 2023؟

كيف استعلم عن تكافل وكرامه بالرقم القومي؟

ازاي استعلم عن معاش كرامه للمعاقين؟

التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن التسجيل في برنامج تكافل وكرامة من خلال إحدى الطرق التالية:

التسجيل الإلكتروني من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

التسجيل من خلال زيارة مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لمحل سكن المتقدم.

التسجيل الإلكتروني

اقرأ ايضا

تقديم تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وبعد فتح باب التقديم في “تكافل وكرامة” سيتم تفعيل الرابط عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويمكن التسجيل في برنامج “تكافل وكرامة” إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

اختيار أيقونة "تسجيل".

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال البيانات المطلوبة.

تحميل المستندات المطلوبة.

النقر على زر "تسجيل".

التسجيل من خلال مكتب الشؤون الاجتماعية

يمكن التسجيل في برنامج تكافل وكرامة من خلال زيارة مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لـ التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يُطلب من المتقدم تقديم المستندات التالية لـ التسجيل في برنامج تكافل وكرامة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من بطاقة التموين المميكنة.

صورة من شهادة الميلاد أو الزواج أو الطلاق.

صورة من قيد مدرسي للأطفال.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يُشترط للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في مصر بشكل دائم.

أن يكون من الأسر الفقيرة أو الأولى بالرعاية.

أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش المقرر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

بعد التسجيل في برنامج تكافل وكرامة تأتي الخطوة التالية وهي استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي كالتالي

1. الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت

افتح متصفح الويب الخاص بك وانتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت على الرابط التالي: https://www.moss.gov.eg/ar-eg

2. اختيار أيقونة "الاستعلام"

في الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على أيقونة "الاستعلام" الموجودة في أعلى الصفحة.

3. إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم

في صفحة الاستعلام، أدخل الرقم القومي الخاص بالمتقدم في الحقل المخصص لذلك.

4. اختيار برنامج تكافل وكرامة

من القائمة المنسدلة، اختر برنامج تكافل وكرامة.

5. كتابة الاسم رباعي

أدخل الاسم الرباعي للمتقدم في الحقل المخصص لذلك.

6. تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه

من القائمة المنسدلة، اختر الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

7. النقر على زر "بحث"

انقر على زر "بحث" لعرض نتيجة الاستعلام.

إذا كان المتقدم مسجلًا في البرنامج، فسيظهر له اسم البرنامج وقيمة المعاش المستحق.