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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة وشروط استمرارها

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة.. يبحث عدد من المواطنين عن الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي تبعًا لما أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي حيث أنه يتم الاستعلام من خلال موقعها الرسمي، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

خطوات الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة 2023

يقوم برنامج تكافل وكرامة بتوفير فرص تدريب مهنية، بالإضافة إلى فرص عمل للشباب الذين يبحثون عن عمل، ولمعرفة طريقة الاستعلام والخطوات المتبعة حول سبب توقف فيزا تكافل وكرامة يرجى متابعة قراءة ما يلي:

  • الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • البحث عن خيار برنامج تكافل وكرامة والنقر عليه.
  • تسجيل الدخول إلى النظام من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، أو إنشاء حساب في حالة إذا لم يكون هناك حساب مسبق.
  • يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة سواء الاسم او الرقم القومي بالمستخدم الذي يستعلم عن سبب توقف الفيزا.
  • بعدها تقوم بتحديد مكتب الشؤون الاجتماعية، والنقر على زر الاستعلام.
  • سوف يظهر لك على الفور كافة المعلومات التي تتعلق بالاستعلام الذي تقوم بالبحث عنه.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة والتي نعرضها لكم في التالي:

ينبغي أن يتم استيفاء جميع البيانات المطلوبة للتقديم على البرنامج.
تقديم الاستمارة التي تدل على الحالة الاجتماعية للأسرة.
عدم الحصول على أي دخل ثابت أو تقاضي اي مساعدة ضمان اجتماعي.
بالإضافة إلى أنه لابد أن تكون حالة الأفراد التي تتقدم على برنامج تكافل وكرامة تحت خط الفقر وفقا لمعادلة الاحصائية المقررة

كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة 

يتم اتباع ما يلي في حالة تقديم أي شكاوى متعلقة ببرنامج تكافل وكرامة:

يتم الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي. 
ثم النقر على خيار تسجيل شكوى.
بعدها تقوم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. 
بعدها تقوم بإدخال تفاصيل الشكوى المتعلقة بك، ثم تقوم بالنقر على أيقونة التسجيل، فيتم ارسال الشكوى بنجاح. 

تكافل وكرامة توقف فيزا وزارة التضامن الاجتماعي شكاوى برنامج تكافل وكرامة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي

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