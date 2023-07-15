خبير: ضم الحكومة للمرأة المعيلة لـ"تكافل وكرامة" فى غاية الأهمية

علق الخبير الاقتصادي ماجد عبدالعظيم، علي قرار الحكومة بضم المرأة المعيلة لبرنامج تكافل وكرامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هذا القرار سيسهم في تحسين مستوى معيشة هذه المرأة والأسرة ومن تعولهم، وهي نقطة في غاية الأهمية، لأن احتياج هذه المرأة للدعم من الدولة احتياج ضروري وماس جدًا.

وأضاف أن هذا القرار استمرار لبرنامج اهتمام ودعم الدولة المصرية للمرأة في مختلف القطاعات، موضحًا أن التعديل تضمن استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وتحتاج أيضًا إلى دعم نقدي، نظرًا للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، والأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.