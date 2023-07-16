"التضامن" تواصل صرف "تكافل وكرامة" لليوم الثانى على التوالى

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو، لليوم الثاني على التوالي، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.

وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف الدعم.

وأشارت وزارة التضامن، الى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يصل الى 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة".

وبلغ إجمالي عدد أطفال أسر برنامج "تكافل وكرامة" من حديثي الولادة إلى سن 18 سنة 6,238,190 طفل، ووصلت نسبة الأطفال منهم في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات 14% (عدد 873,269 طفل)، بينما وصلت نسبة الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلي 18 سنة إلي 86% (عدد 5,364,921 طفل).