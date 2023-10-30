رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.. وخطوات التسجيل بالرقم القومى

تصدر رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي قائمة بحث الكثير من مستفدي برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع اقتراب صرف معاش شهر نوفمبر المقبل 2023.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

ويحرص كثير من مستفدي برامج الحماية الاجتماعية، على تسجيل الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة لمعرفة الأسماء الجدد المستفيدة من الدعم النقدي، أو تقديم شكوى بسبب توقف فيزا المعاش، أو رفض طلب الصرف لعدم الاستحقاق.

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستفادة من بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة في هذا التقرير عبر السطور التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الاستعلام والشكاوى تكافل وكرامة من هنا.

إدخال الرقم القومي للمستفيظ من برامج الدعم أو الراغب في تقديم شكوى.

اختر أيقونة تسجيل شكوى.

سجل البيانات المطلوبة الممثلة في اسم المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها.

تحديد نوع الشكوى الراغب في تقديمها.

كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

إدخال رقم تليفون المتقدم بالشكوى ورقم الهاتف الأرضي إن وُجد.

كتابة تفاصيل الشكوى.

الضغط على كلمة تسجيل.

تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

تقوم بطباعة الشكوى التي تقوم بتسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

خطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

وبعد الانتهاء من تسجيل شكوى إلكترونية عبر بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة، يمكن معرفة موقفها من خلال اتباع الخطوات التالية: