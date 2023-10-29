الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة واحد من برامج الحماية الاجتماعية التي توفر معاش شهري للمستفيدين منه لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم في ظل الارتفاع المستمر في اسعار السلع الغذائية مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أسماء المستفيدين. 

أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي بالضغط على الرابط التالي هنا، انقر فوق "خدمات تكافل وكرامة"، انقر فوق "الاستعلام عن المستفيدين"، أدخل رقمك القومي، انقر فوق "بحث"، فتظر نتيجة استعلام تكافل وكرامة حيث يتم تحديث أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وتطبيق تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم وقيمة الزيادة الجديدة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.. موعد صرف معاشات نوفمبر

خطوات التسجيل في معاش تكافل وكرامة

لكي تتمكن من الحصول على معاش تكافل وكرامة عليك زيارة مكتب الشئون الاجتماعية التابع لمحافظة المتقدم، تقديم المستندات المطلوبة، والتي تتمثل في: صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، صورة شهادة الميلاد للأبناء، صورة شهادة الوفاة للزوج أو الزوجة، تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مزمن، تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت إعاقة أحد أفراد الأسرة، التوقيع على إقرار بالبيانات المقدمة، انتظار الموافقة على الطلب من قبل اللجنة المختصة.

ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف نوفمبر المقبل بالزياداة الجديدة التي أقرتها الحكومة، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات خلال زيارته لبني سويف يوم 16 سبتمبر الجاري، بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة، وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن.

كيفية الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة المستفيدين من تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي معدلات التضخم

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كيفية الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة

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