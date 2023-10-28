كيفية الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة

يمثل معاش تكافل وكرامة أهمية كبيرة في حياة مئات الآلاف من الأسر، إذ يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر بشكل شهري، وهو برنامج تكافل أطلقته الدولة ليسير حياة المواطنين، وضمان عيشهم بحياة كرية فضلا عن المساهمة في نفقات التعليم لضمان عدم تسرب الأطفال من المدارس.

الاستعلام عن سبب توقف فيزا معاش تكافل وكرامة

وفوجئ عدد من الأسر بوقف فيزا تكافل وكرامة ولمعرفة السبب أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة سهلة لمعرفة السبب وإن كان السبب يسهل معالجته يتاح للمستفيد من المعاش صرف معاش نوفمبر 2023 في موعده.

طريقة الاستعلام عن سبب توقف فيزا معاش تكافل وكرامة

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع من خلال الرابط

الخطوة الثانية: البحث عن خيار برنامج تكافل وكرامة والنقر عليه.

الخطوة الثالثة: تسجيل الدخول بإدخال الاسم وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن هناك حساب سابق.

الخطوة الرابعة: إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي، ثم تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية والنقر على زر الاستعلام.

الخطوة الخامسة: سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالاستعلام الذي تم البحث عنه في نهاية الخطوات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

من المعروف أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر2023 سيبدأ منتصف هذا الشهر، ومن المتوقع أن يتم الصرف في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

المستندات المطلوبة للتقدم في معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023

وبالنسبة للمستندات المطلوبة لبرنامج تكافل وكرامة، يجب على المتقدم أن يتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنه وأن يحضر بعض الأوراق المطلوبة للتقديم والتي تأتي كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وعلى العنوان الحالي ويجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر بالإضافة إلى صورة قسيمة الزواج أو الطلاق نسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة التي تحتوي على معلومات كاملة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة صورة من بطاقة التموين التي تحتوي على اسم مكتب التموين إذا كانت متوفرة.

وتشمل المستندات المطلوبة أيضًا قيد مدرسي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، وقيد طالب للطلاب الجامعيين، بالإضافة إلى إحضار كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة.

كما يجب على الأرامل تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة، وصورة شهادة الهجرة أو أي دليل على الانفصال، ونسخة من إقرار الوصاية للأيتام، بالإضافة إلى صورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

طريقة تفعيل فيزا تكافل وكرامة

بالإشارة إلى تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، هناك خطوات عديدة يجب اتباعها، بما في ذلك الاتصال بالخط الساخن 19680 واتباع تعليمات موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة للمستفيدين.