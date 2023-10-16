زيادة معاش تكافل وكرامة 2023.. تعرف على الزيادة وموعد الصرف

يبحث الكثيرون، عبر محركات البحث عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2023، بعد أن زاد معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه إلى 625 جنيهًا، تمت زيادة معاش المستفيدين من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه، تمت زيادة معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا قبل 5 أيام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

من المقرر أن يتم الصرف بداية من شهر أكتوبر، بأثر رجعي مع حزمة من القوانين الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات، وتتوقع أن يبدأ الصرف بأثر رجعي مع معاش شهر نوفمبر المقبل، ويتم صرف معاش تكافل وكرامة بداية من يوم 15 من كل شهر.

معاش تكافل وكرامة

يسعى المواطنون للحصول على معاش تكافل وكرامة، الذي أقرته الدولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه بدلا من “300” جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من “3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق،و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ”25%"، من “36” ألف جنيه إلى “45” ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، و مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.