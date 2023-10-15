الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"السفيرة عزيزة".. النساء الأكثر استفادة من معاش تكافل وكرامة بنسبة 85%

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إنه تم بدء صرف معاش تكافل وكرامة اليوم الأحد، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف هاشم، خلال مداخلة في برنامج السفيرة عزيزة، والمذاع على فضائية dmc، أن شروط الحصول على تكافل وكرامة، تساهم في رفع مستوى معيشة وفكر المجتمع.

ونوه هاشم، أن النساء الأكثر استفادة من معاش تكافل وكرامة، بنسبة 85% والرجال 15%، الأمر الذي ساهم في قلة نسبة الفقر بين محدودي الدخل.

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وأوضح هاشم، أن كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة تضامن اجتماعي، ويتم إدخال البيانات، مشيرًا إلى أن الأختيار ألي بحت دون تدخل الأفراد.

السفيرة عزيزة معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة برنامج السفيره عزيزه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية الدكتور صلاح هاشم

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