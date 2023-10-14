"السفيرة عزيزة" يستعرض ذكريات سيدات مصر أيام حرب أكتوبر

استعاد برنامج السفيرة عزيزة، والمذاع على قناة dmc الفضائية، ذكريات النساء أيام حرب أكتوبر، وكيف شاركن في تحقيق النصر المجيد.

وقالت مقدمة البرنامج سناء منصور، إن دور السيدة المصرية لا يقل أهمية عن دور الجنود على الجبهة، مشيرة إلى أن لكل سيدة مصرية سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو ربة منزل حتى، كل منهن لها دور في تحقيق نصر أكتوبر.

وأضافت منصور، أن السيدة المصرية ستظل صانعة ومشاركة بقوة في نهضة هذا البلد، بالإضافة إلى دورها الفعال في غرس حب الوطن في نفوس أولادها.

"السفيرة عزيزة"

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين.