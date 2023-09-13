خبير علاقات يكشف سبب الحب من أول نظرة (فيديو)

قال عبدالرحمن عبدالله، خبير بناء العلاقات الواعية، إن الإنسان قد يرتاح لشخص ما دون الآخر، بسبب وجود جانب خفي في الإنسان، وفي هذه الحالة يدعي الإنسان بأن أي شيء يحدث بسبب القدر وخلافه.

أسباب الحب من أول نظرة

وأضاف "عبدالله"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، أن البعض قد يفهم أن الحب من أول نظرة أمر ليس جيدًا، وهناك ضرورة بالابتعاد عنه، مشيرًا إلى أن الحب من أول نظرة قد يحدث بسبب وجود الكثير من الأشياء المتشابهة المفقودة لدى كلا الشخصين.

وأوضح أنه لا يوجد إنسان مريح للإنسان آخر بنسبة 100% في أي علاقة، معقبًا: "الإنسان نفسه لا يرتاح مع نفسه دائمًا، فيتواجد صراع داخلي دائمَا حول بعض المواقف".

وأشار إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يرضي أحدًا بنسبة 100%، وإذا حاول الإنسان بأن يقوم بهذا الأمر، فهذا سيؤدي إلى التأثير السلبي على النفس، معقبًا: "لو جيت على نفسك سيحدث الانفجار الكبير، والصدق مع النفس هو الحل".