"عِشْرة العمر".. فقرة أسبوعية جديدة فى "السفيرة عزيزة"

قرر برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع يوميًا في الثالثة عصرًا، على قناة DMC ، إطلاق فقرة جديدة باسم "عِشْرة العمر"، بهدف تجميع الأصحاب والأصدقاء في أي مرحلة عمرية كانت، سواء كانت أيام الدراسة بالمدرسة، أو الجامعة، أو غيرها، لسماع ذكرياتهم وحكاياتهم خلال سنوات صداقتهم.

ويتبنى البرنامج، عبر صفحاته على السوشيال ميديا، تجميع الأصدقاء "عِشْرة العمر"، في فقرة أسبوعية جديدة عن "أصحاب زمان" في كل مكان، فإذا كنت تبحث عن صديق قديم، أو صديق في المدرسة، أو صديق في الكلية، أو في أي مرحلة عمرية أخرى، برنامج "السفيرة عزيزة" سيجمعكم، لسماع ذكرياتكم، وقصصكم وحواديتكم المشتركة، في هذه الفقرة كل أسبوع.



يذكر أن برنامج "السفيرة عزيزة" أطلق مؤخرًا عدة مبادرات وفقرات جديدة، تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة "متغلطيش غلطتي" لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور والتجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرون، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرها.



يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر لبرنامج السفيرة عزيزة، الذي بدأ مع موسمه الجديد الذي انطلق قبل شهر بمجموعة من المفاجآت والفقرات الجديدة التي نالت استحسان المشاهدين، والتي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.