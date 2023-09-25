الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"السفيرة عزيزة" يرصد ضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية (فيديو)

برنامج السفيرة عزيزة
برنامج "السفيرة عزيزة"

استعرض برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، الاثنين، ضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية التي لخصها في الآتي: 

أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين.

حاصل على مؤهل عالِ ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

لا يقل سنه عن 40 عامًا يوم فتح باب الترشح للانتخابات.

ألا يكون حكم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء لمهامه.

ضوابط إجرائية تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل.

ألا يقل عدد المؤيدين من كل محافظة عن ألف مواطن.

لا يجوز للمواطن تأييد ترشح أكثر من مرشح.

منصب رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية ضوابط الترشح ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السفيرة عزيزة

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