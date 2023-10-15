الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسباب توقف بطاقة معاش تكافل وكرامة لأصحاب المعاشات

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تتجه مؤشرات البحث على جوجل للبحث حول أسباب توقف بطاقة صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، والتي  قد أثارت الجدل بين المواطنين أصحاب بطاقات الدعم النقدى وتخوفهم بشأن توقف البطاقات ووقف مستحقاتهم.

معاش تكافل وكرامة

وتقوم  الحكومة  ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بإرشاد المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى تغيير بطاقات صرف المعاش إلى بطاقة ميزة.

ونصحت الحكومة المصرية معاش تكافل وكرامة الخاص التوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بالمحافظات، لاستلام بطاقة ميزة وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف صرف المستحقات الشهرية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة

أسباب وقف معاش تكافل وكرامة

وقد أعلنت الحكومة، أن هناك حالتين يتم فيها رفض المواطنين المتقدمين من أجل الحصول معاش تكافل وكرامة وتشمل:

امتلاك الشخص المستفيد لأرض زراعة، تُقدر قيمتها بأكثر من فدان.
امتلاك الشخص استثمارات في مجال العقارات، غير محل السكن الخاص به.
أن يكون الشخص المستفيد بـ المعاش، من مالكي السيارات موديل ما بعد عام 2000 م.
إمتلاك الشخص المستفيد جرار زراعي أو 3 رؤوس ماشية فيما أكثر، بهدف التجارة.
أن يكون الشخص المستفيد يعمل في، القطاع الحكومي أو الخاص.
عمل الشخص في هيئة القوات المسلحة أو بالشرطة، وتقاضي معاشات منها.
إمتلاك الشخص المستفيد بالمعاش، أي أعمال خاص.تسجيل الأبناء في مدارس خاصة، تبلغ مصروفاتها السنوية أكثر من 2000 جنيه للابن الواحد.
عمل أو تواجد الشخص خارج البلاد، في وقت الاستعلام.
إلا يكون الشخص سبق له الاقامة خارج البلاد لمدة 6 أشهر، قبل التقدم لمعاش تكافل وكرامة.
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم خدمات لأصحاب المعاشات في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لمستحقي الدعم تكافل وكرامة لدعم الأسر الاشد احتياجا.

معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة بطاقة ميزة أسباب وقف معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

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