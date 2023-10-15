بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بالزيادة الجديدة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، فى صرف الدعم النقدي، تكافل وكرامة، لشهر أكتوبر بالزيادة الجديدة، وذلك من منافذ الصرف المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تعمل الوزارة على مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليست لديها القدرة على العمل والإنتاج.

الدعم النقدي

وبلغت الزيادة خلال العام الجاري لمستفيدى الدعم النقدي المشروط 40%، حيث قرر الرئيس الزيادة الأولي بنسبة 25% خلال مارس الماضي، والزيادة الثانية 15% أكتوبر الجاري.

وارتفع عدد مستفيدي الدعم من 6.5 مليون شخص فى 2014، إلى 22 مليون شخص فى 2023، بتكلفة 31 مليار جنيه، حيث أن الزيادة الأخيرة "15%" سترفع تكلفته الى 36 مليار التى تعادل 900%.

ويبلغ نسبة التحاق أطفال تكافل فى التعليم الى 100%، حيث يقع تحت مظلة الدعم النقدي أكثر 6 ملايين طفل، كما يغطي البرنامج ذوى الإعاقة بنسبة 1.2 مليون شخص بتكلفة 8 مليارات جنيه، 720 ألف من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه"، و700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

وتطبق وزارة التضامن المشروطية لاستمرار الحصول على الدعم النقدي وذلك من خلال زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل "طول، وزن، صحة عامة"، فضلا عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة، ومجانية خدمات الصحة الإنجابية للمرأة، كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة، علاوة على عدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث هناك زيارة دورية للوحدة الصحية تتمثل في مرة كل أربعة أشهر بما يعنى ثلاث مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل.