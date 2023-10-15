رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى من الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل أو على الصفحات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك كي يستعلم الأشخاص المتقدمين عن نتيجة تقديمهم للاستفادة ببرنامج الحماية الاجتماعية المقدم من الدولة لهم.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

نوضح في هذا التقرير التالي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى قيمة معاش تكافل وكرامة الجديد بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي.

ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي الموجود هنا

https://tk.moss.gov.eg/

حيث يتم كتابة الرقم القومي للشخص الذي تقدم بأوراقه للحصول على معاش تكافل وكرامة

ثم الضغط على كلمة استعلام كي تظهر النتيجة

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

زيادة جديدة يشهدها معاش تكافل وكرامة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة بنسبة 15% للأشخاص المستفيدين به بحيث تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالي:

معاش 718.75 جنيه للأسر المستفيدة

معاش 646.88 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة

معاش 503.13 جنيه للأيتام

الزيادة الثانية خلال عام واحد

تعتبر هذه الزيادة هي الثانية من نوعها لـ معاش تكافل وكرامة خلال عام 2023 حيث كانت الزيادة الأولى في مارس الماضي وتم تطبيقها في أبريل 2023، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس عن زيادة قدرها 25% للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة ليستفيد من هذه الزيادة الجديدة أكثر من 5 ملايين أسرة.

ووقتها ارتفعت قيمة المعاشات كالتالي:

معاش 625 جنيها للأسر المستفيدة بدلا من 500 جنيه.

معاش 562.5 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة بدلا من 450 جنيها.

معاش 437.5 جنيه للأيتام بدلا من 350 جنيها

وبفضل هذه الزيادات التي تخصصها الحكومة بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لبرامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ حجم المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.