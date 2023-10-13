استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وموعد صرف زيادة المعاش 15%

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وموعد صرف زيادة المعاش الـ15% من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وموعد صرف زيادة المعاش

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://tk.moss.gov.eg

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة الجديد

أشارت العديد من المصادر إن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية يستحق بداية من شهر أكتوبر، ويتطلب إقرار مجلس النواب لحزمة من القوانين الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات، ويُتوقع أن يقر المجلس القرارات الخاصة بالزيادات قريبًا، ويتوقع في حال عدم إقرار الزيادة قبل موعد الصرف أن يبدأ الصرف في شهر نوفمبر المقبل وبأثر رجعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2023

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023 اعتبارًا من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023.

قرارات السيسي في 16 سبتمبر الماضي

أصدر رئيس الجمهورية يوم 16 سبتمبر الماضى خلال زيارته لمحافظة بني سويف عدة قررات ومنها التالي:

1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، لتصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

3- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

4- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي “5” ملايين أسرة.

5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.

6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

7- إطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.