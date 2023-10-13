استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك سؤال تردد وشغل اهتمام الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك بشكل إلكتروني للتخفيف على المواطنين.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة، يرصد موقع “الدستور” خلال هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية للحصول على خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك

1 - وتبدأ أول خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم باختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

3 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة استعلم عن نتيجتك.

4 - وفي المرحلة التالية يقوم المستعلم على تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

5 - ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 سواء سارية أو متجمدة فور تسجيل الرقم القومي.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالأوراق التالية:

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2 - صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3 - صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4 - صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5 - صورة من بطاقة التموين.

6 - بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7 - مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8 - صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9 - صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10 - صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.