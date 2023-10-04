رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة معاش المستفيدين 15%

تصدر رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مع أهالي بني سويف، زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة يبلغ نحو 22 مليون مواطن من إجمالي نحو 5.2 مليون أسرة.

وتبلغ الزيادة في معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023 نسبة 15% لجميع المستفيدين من الدعم النقدي.

برنامج الدعم النقدي قبل الزيادة بعد الزيادة معاشات تكافل وكرامة للأسر المستفيدة 625 جنيها 718.75 جنيه المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة 562.5 جنيه 646.88 جنيه الأيتام 437.5 جنيه 503.13 جنيه

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

ونستعرض لكم خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمتقدمين بطلب الحصول على المعاش واستخراج فيزا تكافل وكرامة.

وتبدأ أول خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثانيًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

ثالثًا: الضغط على أيقونة استعلم عن نتيجتك.

رابعًا: تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

أخيرًا: ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 سواء سارية أو متجمدة فور تسجيل الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للتسجيل في برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، على النحو التالي:-

بطاقة الرقم القومى للأفراد 18 سنة فأكثر.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

شهادة الميلاد الكمبيوتر لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 عام.

بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل. شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

إقرار الوصاية للأيتام.

شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم.

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