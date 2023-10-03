رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش بعد الزيادة

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 من المواطنين المتقدمين للاستفادة من معاش تكافل وكرامة الذي توفره الدولة للأسر والمسنين والأيتام والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

في هذا التقرير يستعرض موقع الدستور رابط الوصول المباشر للاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2023 وكذلك الزيادة الجديدة التي يحصل عليها المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بعد أن أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي المتاح في هذا الرابط من هنا.

يتم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة الذي تقدم بأوراقه للحصول على المعاش.

ثم الضغط على كلمة استعلام كي تظهر له النتيجة.

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 2023

يسرت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الذين أنشئت من أجلهم برنامج وتكافل وكرامة وهم الأسرة، الطفل والمرأة، ذوى الإعاقة والمسنين والشباب، الخطوات التي تمكنهم من الحصول على المعاش بتجهيز الأوراق المطلوبة والتوجه إلى مكتب الوحدة الاجتماعية التابع لها المنطقة السكنية للشخص.

هذه الأوراق هي الصور من الأوراق الرسمية التالية ( بطاقة الرقم القومى للأفراد 18 سنة فأكثر - قسيمة الزواج أو الطلاق - شهادة الميلاد الكمبيوتر لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنه - بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين - قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا - كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة - شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل - شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال - إقرار الوصاية للأيتام - شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم)

وتلتزم كل فئة بتوفير الأوراق المحددة لحالتها مع الأوراق المثبتة للحالة والشخصية مثل شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

في سبتمبر الماضي خلال كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2023 بنسبة 15%، وبذلك تصبح قيمة المعاش الجديد بعد الزيادة المقرر صرفها في الشهر الجديد هي كالتالي