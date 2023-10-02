رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة

تصدر رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة عمليات البحث على "جوجل" نتيجة لبحث العديد من المواطنين عن أسماء المقبولين ببرنامج تكافل وكرامة وهو البرنامج الذي يقدمه قطاع الشئون الاجتماعية ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي لبعض الفئات المستحقة للدعم.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وتستعرض الدستور الخطوات الخاصة برابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن معرفة أسماء المقبولين في تكافل وكرامة من خلال

هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg

رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

لذلك يجب على من يرغب في الاستعلام عن اسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي ثم يتبع الخطوات الآتية:

اولا.. علي الموقع الالكتروني المخصص للاستعلام وتقديم الشكاوي من هنا.

ثانيا.. سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية لموقع الاستعلام وتقديم الشكاوي

ثالثا.. يجب ادخال الرقم القومي الخاص بمن يرغب في الاستعلام عن اسمه وما إذا كان تم قبول أو رفضه في المكان المخصص له

رابعا.. بعد ادخال الرقم القومي يجب الضغط بعدها على ايقونة باسم "استعلام " موجودة باللون الازرق

خامسا.. سوف يظهر بعد ذلك نتيجة القبول او الرفض في برنامج تكافل وكرامة

سادسا.. شوف تظهر أيضا البيانات الخاصة بالمواطن

سابعا.. ظهور الحالة الخاصة بالبطاقة في حال اذا كانت موقوفة أو متجمدة

ثامنا.. معرفة سبب وقوف أو تجميد البطاقة كذلك في حالة سريان البطاقة سوف يتم توضيح المبلغ الذي يستحقه المستفيد.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أوضحت أنه هناك 3.8 مليون أسرة مستفيدة من خلال برنامج تكافل وكرامة ، منقسمين حتى منتصف شهر يناير الماضي إلى مليون و328 ألف و389 مواطنا في «كرامة»، و2 مليون و107 آلاف و440 «تكافل».