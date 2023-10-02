وزيرة التضامن: 22 مليون شخص يستفيدون من تكافل وكرامة

قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية الوعي تتضمن أربعة محاور، لافتة إلى أن الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يستفيد منه 22 مليون شخص بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 2023، إضافة إلى خفض معدل الفقر.

تكافل وكرامة

وأكدت القباج، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، أن الشعب على رأس أولويات الحكومة، ويستفاد أكثر من 6 ملايين طفل تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، وهو برنامج يستثمر فيه نسبة الالتحاق بالتعليم، وهو برنامج مشروط لأنه من حق كل طفل الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن "تكافل وكرامة" يستفيد منه 1.2 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة 8 مليارات جنيه، و 700 ألف من المسنين بتكلفة 3.2 مليار جنيه، و720 ألف امرأة معيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" مناصر للأسرة والمرأة، لأن 75% من حاملي بطاقات تكافل وكرامة من النساء، كما أننا قمنا بعمل دراسة بمدى تأثير هذا البرنامج على تقوية وتمكين المرأة، وقدرتها على اتخاذ القرارات.