وزيرة التضامن: الرئيس السيسى صاحب سياسات العدالة الاجتماعية

تحدثت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي: حكاية وزارة التضامن هي حكاية شعب، بكل أطيافه وفئاته وبدأت من دستور 2014، وكانت بمثابة عقد اجتماعي بين الدولة والشعب وقائم على المشاركة والمسئولية وهى جماعية وشعبية.

العدالة الاجتماعية

وأضافت خلال كلمتها ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين،: "التساؤل هو هل الوطن يبني الشعب أم العكس، أم هي عملية مستمرة من العطاء حتى نقوم ببلدنا الحبيب".

وتابعت: "من أول 2014 كان المطلب العدالة الاجتماعية، وعشان كده وضعتها الدولة أولى أولوياتها، وأقرت الحكومة سياسات وإجراءات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع فئات الشعب وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية".

وأكدت أن سياسات العدالة اتعملت لكل الفئات، ووصلت موازنة "التضامن الاجتماعي" لزيادات غير مسبوقة، وكان الرئيس السيسي هو صاحب سياسات العدالة الاجتماعية وكان دايما يقول "إياكم والمواطن البسيط".